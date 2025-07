Originaire du Yukon, Major Funk est un groupe de sept musiciens qui fusionne funk, soul et pop avec une énergie irrésistible. Réputé pour ses performances électrisantes, le groupe vise à faire danser tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés. Deux fois sélectionné aux Western Canadian Music Awards, il prépare un nouvel album disco-funk orchestral tout en poursuivant sa tournée estivale.